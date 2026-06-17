猫のシャンプーが必要になる4つのケース 1.体にひどい汚れがついたとき 猫が外に出てしまって泥だらけになったり、家の中で油や調味料などをかぶってしまったりしたときはシャンプーが必要です。そのままにしておくと、猫が体をなめてしまうため危険です。 2.体質的に皮脂が多く皮膚や毛がベタつくとき 猫の中には、体質的に皮脂の分泌量が多い子がいます。特にしっぽの付け根などが脂っぽく