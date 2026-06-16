サンガ新社は7月27日(月)19:00より、大阪産業創造館およびZoomオンラインにて、精神科医・名越康文氏と、ベストセラー『自分とか、ないから。：教養としての東洋哲学』の著者・しんめいP氏による対談イベントを実施。「『自分』はつらいよ：仏教・心理学・東洋哲学で考える、心が楽になる処方箋」を開催する。同イベントは、サンガ新社の設立5周年を記念して実施する。サンガ新社がこれまで大切にしてきた仏教の智慧と、現代を生き