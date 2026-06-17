米国とイランというより、トランプ大統領とイランは戦闘終結で合意し、ホルムズ海峡の船舶通過が再開する。イランで生まれて孤児として育ち、8歳で日本に来たタレントのサヘル・ローズさんは、2026年6月16日放送の「情報ライブ ミヤネ屋」（日本テレビ系）で「毎回、話がコロコロ変わっていくので、どうなるのかわからない。先行き不明な状態に、いろんな感情が巡っています」と明かした。「体制が二分してしまった、革命防衛隊が