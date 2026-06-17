「ちいかわ」をテーマにしたベーカリーショップ「ちいかわベーカリー OSAKA」が、6月26日（金）、大阪・梅田の商業施設「KITTE大阪」3階にグランドオープンする。ちいかわベーカリー (C) nagano「ちいかわベーカリー」は2024年に東京・原宿でオープンし、ちいかわやハチワレ、うさぎたちをモチーフにしたパンやスイーツ、オリジナルグッズを販売している。今回は、東京でも人気のフェイス型のパンや食パン（ちいかわ/ハチワレ/うさ