フリーの新井恵理那アナウンサー(36)が16日、インスタグラムを更新。親交のあるフリーの松原江里佳アナウンサー(37)と家族同士で銀座で寿司を食べたことを報告した。 【写真】子どもの食べっぷりに思わず口あんぐり！ 「えりかちゃんと久々に」と投稿。「子どもたちもすっかり大きくなっていて、『こんなに成長したんだね～！』とお互いにびっくりしてしまいました」と記した。 「今回は、