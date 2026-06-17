【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】『嘘つき女』ジョージによれば、実は女性批判に見せかけた政治批判の歌だったアルバム『リボルバー』（1966年8月5日発売）?◇◇◇■『タックスマン』アルバムがジョージの歌から始まるというのも新鮮だが、歌詞のテーマが「重税」というのもまた新鮮。ビートルズがいよいよ新局面に向かっていくことの、分かりやすい証しである。アルバム『ラバー・ソウル』収録