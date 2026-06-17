森永乳業のカップアイス「MOW(モウ)」の夏限定新シリーズ「Wジェラート」から、「MOW(モウ)Wジェラート塩バニラ＆メロン」が2026年6月8日に登場しています。MOW史上初となるジェラートタイプのアイスになっているとのことなので、暑くなってきた季節に食べてみました。「MOW（モウ）Wジェラート塩バニラ＆メロン」 6月8日（月）より全国にて数量限定発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社https://www.morinagamilk.co.jp/r