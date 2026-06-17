広島・新井貴浩監督が１７日、得点力不足解消へ「積極采配」を予告した。１９日・ヤクルト戦（神宮）からのリーグ戦再開へ向け「リスクを恐れず、動かしていけるところは動かしたい」とイメージした。チーム打率２割１分４厘、１７５得点は１２球団ワースト。連打が難しい状況で交流戦同様、積極的に仕掛けていく。直近は１３日・楽天戦（楽天モバイル）、１４日の同戦でいずれもエンドランで好機をつくり、得点につなげた。リ