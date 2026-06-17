アルジェリア戦で史上最年長ハットトリック達成北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われ、前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表と対戦。FWリオネル・メッシが前半17分に今大会初ゴールを決めると、後半にも2ゴールを挙げて今大会初のハットトリックを達成した。W杯史上最年長記録となる38歳でのハットトリック達成に、SNS上では早くも「4年後」を想像する声が広がっている。