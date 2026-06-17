◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場、芝１６００メートル）追い切り＝６月１７日、栗東トレセン重賞２勝で、２４年マイルＣＳ２着の実績を持つエルトンバローズ（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープブリランテ）は２週連続で松若風馬騎手が手綱を執り坂路で単走。しまいはシャープに伸びて、５４秒０―１２秒１をマークした。実戦初タッグとなる松若騎手は「動き自体は良かったです。操縦性もありますし、