巨人は１７日、７月２１日に行うファーム・リーグ、巨人・日本ハム戦（１７時・Gタウンスタジアム）を、「月刊ジャイアンツ創刊５０周年記念ナイター」として実施すると発表した。同誌のエグゼクティブ・エディター、岩橋玄樹がゲストとして来場し、始球式を務める。始球式を記念した限定グッズ販売や、フォトスポットの設置などさまざまな観戦企画も用意している。また巨人は、Ｇタウンスタジアムで開催するファーム・リーグ