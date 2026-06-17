頸髄（けいずい）完全損傷の大ケガとの不屈の闘いを続けているプロレスラー・高山善廣が１７日までに、鈴木みのるのインスタグラムに登場した。鈴木は「ＯｌｄＦｒｉｅｎｄ日本に仕事で来たジョシュバーネットから連絡があった。『タカヤマに会いたいけど可能ですか？』オフコース！ということで連れて行った。なんか楽しそうに昔話とフィギュアの話してた（笑）オレは横でソレを聴きながらニヤニヤ…。」とつづり、高山と