１７日の放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカー北中米Ｗ杯の第２戦のチュニジア戦を控えた森保ジャパンについて特集。元日本代表で、１９９３年の“ドーハの悲劇”を森保一監督（５７）とともに経験した武田修宏さん（５９）が生出演した。この日、ナッシュビルの日本代表はオフ。武田さんが「森保監督に『おはようございます。オフ？』って送ったら、「『オフだよ、おはよう