第４３回北海道スポーツ協会表彰式が１７日、札幌市内のホテルで開かれた。ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプで計３個のメダルを獲得した二階堂蓮（２５）＝日本ビール＝は、堀達也記念賞を受賞。表彰式後には、妻・麗奈さんが来月に第一子を出産予定であることを明かした。昨季は、初出場となった同五輪のノーマルヒルで銀、ラージヒルで銅、混合団体で銅メダルを獲得した。Ｗ杯でも初勝利を記録。中東情勢