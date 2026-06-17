俳優の池松壮亮主演の映画『開戦前夜』（7月31日公開）より、池松演じる主人公・宇治田洋一をはじめ、仲野太賀、岩田剛典、中村蒼らが演じる「総力戦研究所」の若きエリートたちの姿を捉えた場面写真7点が一挙解禁された。【画像】池松壮亮、仲野太賀の2ショットなどそのほかの場面写真本作は、2025年に放送された『NHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」』のドラマパートを再構成し、新たなシーンを加えた13