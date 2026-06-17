アニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』が、TOKYO MX、BSフジにて7月6日から放送・配信されることが決定した。キービジュアルと第2弾PVも公開され、オープニングテーマをBUDDiiS、エンディングテーマをくらわんが担当する。【動画】公開された『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』PVキービジュアルは、双子の皇子・アルノルトとレオナルトが対象的に描かれ、そんな兄弟をサポートする3人・フィーネ、エルナ、リンフィアの姿