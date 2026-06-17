サッカー日本代表・堂安律選手が6月16日に28歳の誕生日を迎えました。自身のInstagramを更新し「みんなお祝いメッセージありがとう！！！」「チュニジア戦に向けて最高の準備していきます。引き続き応援宜しくお願いします！」と代表選手らが集まる中お祝いされた事を報告。バースデーケーキは菅原由勢選手と小川航基選手が堂安選手の元へ運び、受け取って笑顔でカメラ目線を浮かべる堂安選手の後ろで菅原選手と板倉滉選手もいい笑