アニメ監督・アニメーターの錦織敦史とアニメーション制作スタジオCloverWorksのタッグで贈る、オリジナル新作アニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』（2026年公開）の参加アーティストが発表された。ASCA、野口衣織 (=LOVE)などシンガーソングライター、ボカロP、アイドル、バンド、作曲家ら総勢35人が参加する異例の映画となる。【写真】星野源や乃木坂46メンバーたち参加『GROTESQQQUE』キャスト同作は、それぞれ