中国共産党の正当性を示し続けるため、中国にとって台湾統一は何よりも優先すべき課題の一方、アメリカは政治・選挙的な視点で台湾問題をとらえていて認識にずれが生じている。日中関係についても首脳会談の“位置づけ”には「すれ違い」がある。中国に必要な「正当性」中国の14億人を治める指導者はどんな気持ちなのだろうか。地域や出自、学歴、民族などの違いで日本以上の激しい格差があり、価値観も多様化する国民を統治するに