15点制で実施されたバドミントンの全日本実業団選手権＝深谷市総合体育館バドミントンの全日本実業団選手権が17日、埼玉県の深谷市総合体育館などで始まり、来年採用の15点3ゲーム制で実施された。2028年ロサンゼルス五輪を控え、選手の新ルールへの早期適応を狙ったもので、国内主要大会で初という。各選手は手探りの中でプレーした。現行の21点制に比べ、短期勝負となる。女子ダブルス日本代表の松本麻佑（ほねごり）は「あ