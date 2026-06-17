中道改革連合の小川代表は１７日、国会内で講演し、立憲民主、公明両党との合流について、「３党が（衆参両院に分かれて）片輪走行を続けて５か月がたとうとしている。限界があるというのは３党共通の認識だ」と述べた。合流について公明が積極的な一方、立民は慎重姿勢を崩しておらず、「３党の組織課題について、どういう形であれ、一定の結論を見いださなければならない」とも語った。