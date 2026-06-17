1軍の投手練習に参加し、調整するソフトバンク・上沢＝みずほペイペイドーム右肘のコンディション不良で離脱していたソフトバンクの上沢が17日、みずほペイペイドームで行われた1軍の投手練習に合流した。キャッチボールなどを行い「体全体でたたける強さが出てきたらいい。（右肘は）今のところ問題ない」と語った。5月17日に出場選手登録を外れ、約2週間はノースロー調整だったという。今月14日の2軍の阪神戦は4回2/3を2失点