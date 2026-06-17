日本の第2戦の相手、監督解任に揺れるチュニジアは、早くもルナール新監督がチームに合流した。ルナール新監督はフランス出身の57歳、前回大会ではサウジアラビアを率いて、優勝したアルゼンチンを撃破した名将だけに、日本は要注意だ。三宅正治キャスター：サウジアラビア代表監督時代に2025年のワールドカップアジア最終予選で日本と対戦していました。日本のホームで戦って0対0の引き分けに持ち込みました。この時のサウジアラ