〈「血まみれの奴は放り出せ」島倉千代子が恐怖した指を詰めたヤクザの乱入、山口組組長との接点…細木数子の黒すぎる履歴書〉から続く「事実に基づいた虚構である」。Netflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』は、冒頭でそう断っている。今なお、虚実ないまぜで語られる数奇な人生。清濁を併せ呑み、莫大な富と名誉を手に入れた稀代の占い師の正体とは――。【画像】「先生のお世話をすることで…」認知症の症状が出始めた85歳の安岡正