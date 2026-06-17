2026W杯グループD第1節で、オーストラリア代表はトルコ代表を2-0で撃破した。このゲームで目立ったのが、オーストラリアの堅すぎる守備だ。トルコは実に30本ものシュートを放ったが、最後までオーストラリアのゴールを割れず。あまりもの堅さにトルコメディア『Fanatik』も嘆く。「あらゆる手を尽くしたが、得点を奪えなかった。トルコは30本もシュートを打ったというのに。これは2006年大会でポルトガルがイングランド相手に31本