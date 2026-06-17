7月12日に初日を迎える「大相撲名古屋場所」の開催を告げる御免札が建てられました。名古屋場所の会場となる名古屋市北区のIGアリーナでは17日朝、追手風親方らが見守る中、「蒙御免」と書かれた高さおよそ4メートルの御免札が立てられました。追手風親方：「横綱、大関がちゃんと出場すること、これはまず第一だと思います。大関・霧島が成績次第では綱（横綱）も見えてくるんじゃないかなと。見どころ満載だと思