ダイエット中の外食はカロリーや栄養の偏りが気になります。定食スタイルが基本の大戸屋は、栄養バランスを整えやすいためダイエット中の外食にも活用しやすい点が魅力です。定食のように主食・主菜・副菜を組み合わせると食事バランスをととのえやすくなり、たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルといった、カラダに必要な栄養素がとれる食事を考えやすいため、おすすめです。この記事では、あすけん栄養士がおすすめ