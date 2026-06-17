普通預金の金利 0.3→0.4％日銀の利上げを受けて、北國銀行と北陸銀行も8月から普通預金の金利を現行の0.3%から0.4%に引き上げることを発表しました。金沢市に本店を置く「北國銀行」と富山市に本店を置く「北陸銀行」は、日銀の金融政策見直しに伴う市場金利の動向を踏まえ、普通預金の金利をいずれも現行の0.3%から0.4%に引き上げることを発表しました。北國銀行は8月24日から、北陸銀行は8月3日から引き上げます。2026年2月に、