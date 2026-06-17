半姉にＧ１・３勝のソダシなどを持つ“白毛一族”のスノーウィスパー（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ニューイヤーズデイ）が６月１７日、函館競馬場の芝コースで最終追い切りを行った。２０日の函館・芝１２００メートル（牝馬限定）でデビュー予定となっている。レースでもコンビを組む佐々木大輔騎手＝美浦・菊川正達厩舎＝を背に、１週前と同様に僚馬のブラックジャック（３歳未勝利）と併せ馬。内から２馬身ほど追走し、