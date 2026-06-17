V・ファーレン長崎は17日、ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）のOHルーヴェンに所属するDF大南拓磨が完全移籍で加入することを発表した。大南は愛知県出身の現在28歳。鹿児島実業高校からジュビロ磐田でプロ入りを果たすと、柏レイソル、川崎フロンターレでもプレー。2024年8月にOHルーヴェンへと期限付き移籍すると、2025年7月に完全移籍へと切り替わっていた。ベルギーで2シーズンプレーした大南は、プレーオフを含