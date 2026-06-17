１７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグの初戦で驚異的な粘りを見せ、優勝候補のオランダ代表と２―２で引き分けた日本代表が日本時間２１日に２戦目のチュニジア戦を迎えることを報じた。急きょ就任のルナール監督体制で挑んでくるチュニジアとの戦いの中、日本のキーマンを聞かれたゲスト解説で出演のサッカー元日本代表ＤＦ森脇良太氏は「堂安律選手と