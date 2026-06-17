土木・建設業の魅力に直接触れてもらおうと、高校生などを対象にした企業説明会が熊本県益城町のグランメッセ熊本で開かれました。 64の企業が土木・建設の魅力を発信 この企業説明会は、土木・建設業界の人手不足を背景に就職を希望する高校生などに魅力を知ってほしいと開かれたものです。 会場には、説明会に参加した64の企業のブースが設けられ、高校生が担当者から仕事の内容などについて説明を受けていました。 土