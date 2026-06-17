「ファーム・練習試合、阪神−独立リーグ連合チーム」（１７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）１７日に出場選手登録を抹消されたドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝はベンチスタート。試合前のシートノックでは三塁の守備に就いた。また、春季キャンプのシート打撃で死球を受け、右手首を骨折した豊田寛外野手（２９）が「３番・ＤＨ」で実戦復帰する。立石は１６日の１軍・西武戦（甲子園）で４打席連続三振