アルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）が、大活躍を見せたアルジェリア代表戦を振り返った。アルゼンチンメディア『TyC Sports』が伝えている。メッシは16日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループJ第1節のアルジェリア代表戦で17分に先制点となるミドルシュートを決めたほか、60分にはこぼれ球を押し込んで2得点目をマーク。さらに、76分には左足を振り抜いてハットトリックを達成し、チ