バレーボールの大同生命ＳＶリーグの大河正明チェアマンが１７日、理事会後に都内で取材に応じた。５月の男子日本代表合宿中に、昨季リーグに在籍した選手１人が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕され、同日に東京地検に起訴されたことを受けてコメントした。冒頭で「ご心配・ご迷惑をおかけして大変申し訳なかった」と謝罪。個人の見解として「代表に招集された中、自由時間であったとしても、代表会見を控えている中で一般