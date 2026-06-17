訪日客数の増減率推移政府観光局は17日、5月に日本を訪れた外国人客が前年同月比3.6％減の推計355万9900人だったと発表した。減少は2カ月連続。日中関係悪化に伴う中国客の落ち込みが続いている。米国や欧州各国では増加しており、中東情勢の影響は一部にとどまったもようだ。高市早苗首相の「台湾有事」を巡る発言を受けて、中国は6カ月連続の減少となる60.4％減で、31万3千人だった。イラン情勢悪化で4月は減少していた中東