ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは、2026年9月4日（金）に日本公開を予定していた映画『銀行強盗：完全マニュアル』の劇場公開を中止すると発表した。 中止の理由は伝えられていない。 『銀行強盗：完全マニュアル』は、『ブレット・トレイン』のデヴィッド・リーチ監督が手がけた最新作。『スーパーマン』などのニコラス・ホルトを主演に迎え、銀行強盗の様子を生配信しながら、盗ん