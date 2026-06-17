放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送人権委員会は16日、福岡放送のバラエティ番組『ナンデモ特命係 発見らくちゃく!』(毎週日曜23:25〜)の民家清掃企画をめぐる申立てについて、「放送倫理上の問題があった」とする見解を公表した。この決定を受け、同局では「見解を真摯(しんし)に受け止め、今後も人権に十分配慮した放送に努め、健全で良質な番組を提供してまいります」とコメントしている。福岡放送本社○84歳男性宅を清掃する企