誰が作ったかわからない、いわゆる「勝手橋」。地元の人が当たり前に使う一方、老朽化が進み危険と判断された橋も。管理者不明の橋が抱える深刻な問題です。 【写真を見る】一体誰が何のために？老朽化すすむ“勝手橋” 管理者不明で撤去も修理もできず 事故が起きた時の責任は… 岐阜県内に700か所以上 （柳瀬晴貴記者岐阜･本巣市）「根尾川にかかる橋には、『危険』という表示があるんですが、見てみると足元の踏み板が外れ