セブン‐イレブン･ジャパンは、ベトナム発祥のサンドイッチをアレンジした「スイートチリソースのバインミー」を、6月23日から北海道･沖縄県を除く全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。異国の味を手軽に楽しめる「世界のパン博」シリーズから展開する。ローストポークやパクチー、甘味の中に唐辛子がきいたスイートチリソースなどを使い、“本場の味”を再現したとしている。本体価格は398円(税込429.84円)。店舗によって価