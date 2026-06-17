最近、音楽業界で“第2〜3世代K-POP”が再び注目を集めている。BOYNEXTDOORが6月8日にリリースした1stフルアルバム『HOME』のタイトル曲『VIRAL』をきっかけに、“あの頃のK-POP”への関心が高まっている。【写真】ジェヒョン、深夜の東京お散歩SHOT第2〜3世代K-POPは、しばらくの間メインストリームから離れていた。K-POPにポップスの要素が多く取り入れられ、ショート動画やチャレンジ文化を中心とした音楽市場へと変化したこと