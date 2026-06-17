ガストは、父の日に合わせたクーポンキャンペーンを実施する。配布期間は2026年6月18日から7月1日まで。すかいらーくアプリ、ガスト公式X、すかいらーく公式Instagramで配布する。ビールやハイボールが半額になるほか、「うな重」や「チーズINハンバーグ」など人気メニューが100円引きとなる。また、キッズ向けの「ラッキーマヨコーンピザセット」も半額で提供する。【画像８点】うな重、チキテキスパイス焼き、ポテトフライ、チー