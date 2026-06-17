上品でフェミニンな世界観が人気のMaison de FLEURと、世界中で愛されるサーティワン アイスクリームが初のコラボレーションを実現♡人気フレーバーをイメージしたカラーやモチーフを取り入れた「Maison de FLEUR サーティワン アイスクリーム コレクション」が登場します。バッグやチャーム、ポーチなど全6型のラインアップは、見ているだけで心が