ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（18）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。大ファンだという9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のライブを観賞した様子を写真で公開した。【写真】「かわいすぎる」“推し活”満喫ショットを公開した中井亜美中井は、「約3年ぶりにNiziUさんのライブを観に行ってきました!!」と切り出し、ライブ会場で撮影した写真や購入したグッ