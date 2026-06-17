G7の首脳がイランなどについて声明を発表しました。声明ではアメリカとイランの覚書について、「トランプ大統領の強力なリーダーシップの下で合意したことを歓迎する」とした上で、「イランの核兵器保有を防ぐ歴史的機会を提供した」と評価しました。この声明を読む限り、トランプ大統領と各国首脳が結束しているようにもうつりますが実際はどうなのでしょうか。フランス・エビアンからFNNワシントン支局・林英美記者が中継でお伝