ポップスピアニストのハラミちゃんが、17日までに自身のSNSを更新。5月31日をもって活動を終了した嵐のラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演のセットリストをメドレー形式で演奏した動画を公開し、反響を呼んでいる。【動画】「泣いちゃうよ〜」嵐の最終公演セトリ33曲をピアノでメドレー演奏するハラミちゃんハラミちゃんは12日、自身のYouTubeチャンネル「ハラミちゃん〈harami_piano〉」で、