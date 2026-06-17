フランスで開かれているG7サミットの共同声明の原案が判明し、エネルギーや重要鉱物に関する高市総理大臣の提案が全て盛り込まれたことがわかりました。分野別の共同声明には、中東情勢を受けて高市総理が提言した各国の石油備蓄の強化支援などエネルギー安全保障に関する主張が盛り込まれました。90日分を目標に各国の石油備蓄の強化を支援することや、日本が主導するエネルギー調達の支援枠組み「パワーアジア」との連携も明記さ