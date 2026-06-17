昨年１２月の青森県東方沖を震源とする地震などの際、「津波避難は原則徒歩」としている青森県八戸市で車による避難が相次いだ問題で、原則が市民の約８割に浸透していたにもかかわらず、避難者の約８割が自家用車を使ったことが市のアンケートでわかった。熊谷雄一市長が１６日、記者会見で明らかにした。熊谷市長は「実態が浮かび上がった。避難車両の抑制に関する検討を進めたい」と述べた。徒歩避難の原則は、「知っている