電動キックボードで女性に近づき、わいせつな行為をした疑いで23歳の男が逮捕されました。岸本大雅容疑者（23）は5月23日未明、東京・品川区の路上で、帰宅途中の女性に後ろから近づき、胸を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。岸本容疑者は犯行直前、電動キックボードで周辺を物色していたとみられ、犯行後も電動キックボードに乗って逃走していました。調べに対し、岸本容疑者は、「魔が差してしまった」と容