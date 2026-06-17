◇MLB ドジャース1-0レイズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手がレイズ戦に先発し、6回3安打無失点の好投で今季8勝目(2敗)を挙げました。チームトップとなる8勝目をマークした左腕は試合後、大谷翔平選手の活躍を称賛しました。この日のロブレスキ投手は、レイズ打線を相手にテンポの良い投球を披露。4回に得点圏へ走者を背負ったものの後続を断つなど、6回を投げわずか3安打に抑える